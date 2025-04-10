Россиянам назвали пользу заклеивания фронтальной камеры смартфона

Заклеивание фронтальной камеры смартфона или компьютера помогает защититься от создания мошенниками дипфейков. Об этом в беседе с aif.ru рассказали полицейские.

По словам правоохранителей, злоумышленники могут позвонить по видеосвязи и записать образ. Его потом будут использовать для обмана знакомых владельца устройства.

«Они могут даже синтезировать речь, так чтобы виртуальная копия разговаривала его голосом», - отмечают полицейские.

Ранее в беседе со «Звездой» заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин рассказал, как можно легко распознать дипфейк или робота во время телефонного разговора. По его словам, достаточно задать звонящему несколько простых вопросов из серии «Какая сейчас погода?» и «Какой сегодня день?». В эти моменты можно будет заметить нехарактерные для человека паузы.

Ситуация со сгенерированными аудиосообщениями в мессенджерах обстоит сложнее. При получении сомнительного сообщения лучше перезвонить адресату, чтобы убедиться в подлинности. С видеосвязью все проще - нужно попросить собеседника поднять руку. Искусственный алгоритм сделать это мгновенно не может.