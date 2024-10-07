Эксперт Девяткин объяснил, как распознать дипфейк

Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин рассказал в беседе со «Звездой», как можно распознать дипфейк. Для того, чтобы определить, разговариваете вы с роботом или человеком, достаточно задать звонившему несколько простых вопросов.

«Задаются очень простые вопросы из серии "Сколько будет два плюс два?", "Какая сейчас погода?", "Какой сегодня день?". И, как правило, в эти моменты вы будете замечать небольшие паузы, дополнительные промежутки времени между ответами», - пояснил эксперт.

По его словам ситуация со сгенерированными аудиосообщениями, которые приходят на мессенджер, обстоит сложнее. При получении такого сомнительного сообщения лучше перезвонить адресату или знакомому, который с ним общается, чтобы убедиться в подлинности.

Если же вы говорите с кем-либо по видеосвязи и сомневаетесь в подлинности собеседника, стоит попросить его поднять руку или повернуться в сторону. Как правило, сделать это мгновенно искусственный алгоритм не сможет.

Ранее в МВД сообщили о новой схеме мошенничества с якобы приказами ФСБ, при которой аферисты активно используют дипфейки. Такие случаи были зафиксированы в Санкт-Петербурге.