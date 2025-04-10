Путин сравнил решение проблем с жильем сейчас с царскими и советскими временами

Президент России Владимир Путин во время беседы с гендиректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко подчеркнул, что у государства есть возможности для того, чтобы быстро и качественно решать проблемы с жильем.

«Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы можем основные вопросы в этой сфере закрыть так, как они никогда не решались - ни в царские времена, ни в советские», - сказал Путин.

Глава государства отметил, что вопросы жилья являются одними из приоритетных для властей, поскольку напрямую связаны с благосостоянием граждан и семей.

В свою очередь Мутко доложил Путину об исполнении жилищной политики, о ситуации на рынке жилья и мерах по его стимулированию.

Ранее Мутко сообщил, что за пять лет льготную ипотеку взяли более трех миллионов семей.