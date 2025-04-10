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Путин сравнил решение проблем с жильем сейчас с царскими и советскими временами

Президент РФ считает, что у России есть все для того, чтобы быстро и своевременно решать такие вопросы.
Константин Денисов 2025-04-10 16:02:29
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин во время беседы с гендиректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко подчеркнул, что у государства есть возможности для того, чтобы быстро и качественно решать проблемы с жильем.

«Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы можем основные вопросы в этой сфере закрыть так, как они никогда не решались - ни в царские времена, ни в советские», - сказал Путин.

Глава государства отметил, что вопросы жилья являются одними из приоритетных для властей, поскольку напрямую связаны с благосостоянием граждан и семей.

В свою очередь Мутко доложил Путину об исполнении жилищной политики, о ситуации на рынке жилья и мерах по его стимулированию.

Ранее Мутко сообщил, что за пять лет льготную ипотеку взяли более трех миллионов семей.

#Путин #жилье #Виталий Мутко
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