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Россиянам досрочно выплатят детские пособия

Из-за майских праздников деньги поступят 30 апреля.
Сергей Лебедев 2025-04-10 16:13:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Из-за майских праздников россиянам досрочно начислят детские пособия. Об этом пишет 360.ru. Обычно деньги переводят 3-го числа каждого месяца, но в этот раз поступление средств передвинули на 30 апреля.

Досрочно выплатят пособия по уходу за детьми, по рождению или же усыновлению первенца. Раньше деньги получат и воспитывающие ребенка военнослужащего, проходящего срочную службу.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин предложил рассмотреть возможность назначения пособия по уходу за ребенком в случаях, когда среднедушевой доход семьи незначительно превышает региональный прожиточный минимум на душу населения. Соответствующее поручение глава государства дал правительству РФ.

Также российский лидер предложил сократить период, за который рассчитывается доход семьи при назначении выплаты. Об этом указано на сайте Кремля.

#в стране и мире #выплаты #детские пособия #Пособия #май #досрочная выплата
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