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Туск призвал закончить споры по поводу гибели Качиньского под Смоленском

Сегодня исполнилось ровно 15 лет со дня крушения правительственного самолета Ту-154М.
Сергей Лебедев 2025-04-10 15:01:51
© Фото: РИА Новости, Следственный комитет РФ

Полякам необходимо прекратить споры по поводу авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент республики Лех Качиньский. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Дональд Туск. Напомним, сегодня исполнилось ровно 15 лет со дня крушения правительственного самолета Ту-154М.

«Память о катастрофе и жертвах больше не должна нас разделять. Восстановление единства и взаимного уважения возможно и необходимо», - написал политик на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, трагедия произошла 10 апреля 2010 года. Самолет польского правительственного авиаотряда разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный. Погибли 96 человек, включая Леха Качиньского и его супругу. В ходе расследования специалисты пришли к выводу, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа и пилота.

А недавно стало известно, что прокуратура Польши собирается объявить в розыск 43 российских судмедэксперта. Якобы были выявлены серьезные нарушения в протоколах вскрытия тел погибших.

#в стране и мире #Польша #Лех Качиньский #ту-154м #Дональд Туск #Трагедия #споры
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