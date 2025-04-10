Туск призвал закончить споры по поводу гибели Качиньского под Смоленском

Полякам необходимо прекратить споры по поводу авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент республики Лех Качиньский. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Дональд Туск. Напомним, сегодня исполнилось ровно 15 лет со дня крушения правительственного самолета Ту-154М.

«Память о катастрофе и жертвах больше не должна нас разделять. Восстановление единства и взаимного уважения возможно и необходимо», - написал политик на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, трагедия произошла 10 апреля 2010 года. Самолет польского правительственного авиаотряда разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный. Погибли 96 человек, включая Леха Качиньского и его супругу. В ходе расследования специалисты пришли к выводу, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа и пилота.

А недавно стало известно, что прокуратура Польши собирается объявить в розыск 43 российских судмедэксперта. Якобы были выявлены серьезные нарушения в протоколах вскрытия тел погибших.