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Девять тел зверски убитых мирных нашли в Махновке Курской области

Следователи устанавливают причастных к преступлению военных ВСУ.
Андрей Аркадьев 2025-04-10 14:20:32
© Фото: СК России © Видео: СК России

В селе Махновка Суджанского района Курской области в ходе осмотра жилых домов и прилегающих территорий обнаружены тела девяти мирных жителей с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в Следственном комитете России. По версии следствия, обстрел села украинскими военнослужащими произошел «не позднее марта 2025 года».

На шести телах обнаружены огнестрельные ранения. Одна из погибших - пожилая женщина с огнестрельным ранением головы. В домах зафиксированы разрушения, которые, по данным СК, свидетельствуют о применении артиллерийского вооружения. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Проводятся экспертизы, допросы свидетелей и опознание погибших. В СК заявили, что планируют установить и привлечь к ответственности «представителей вооруженных формирований Украины, причастных к преступлению».

Ранее СК сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства украинскими боевиками мирных жителей освобожденного села Гуево Суджанского района Курской области.

#ВСУ #СК РФ #тела #Махновка
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