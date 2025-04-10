Появились кадры обмена Петрова на Карелину в Абу-Даби

Появились кадры обмена гражданина России Артура Петрова на гражданку США Ксению Карелину. Видеозаписи предоставили в ЦОС ФСБ России.

На кадрах видно, как ранее осужденную за госизмену Карелину посадили в самолет сотрудники правоохранительных органов. В то же время Петров после совершенного обмена рассказал, что устал от перелета, после чего он направился домой.

Напомним, 10 апреля Россия и США провели в Абу-Даби обмен заключенными. Москва освободила гражданку США и РФ Ксению Карелину в обмен на гражданина Германии и России Артура Петрова.

Петрова задержали в 2023 году на Кипре по запросу американского правительства. Ему грозил срок до 20 лет лишения свободы за нарушение закона об экспортном контроле. Осужденную на 12 лет колонии общего режима за госизмену Карелину в апреле 2025 году помиловал президент России.