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Россия и США обменялись заключенными в Абу-Даби

Россия освободила гражданку США и РФ Ксению Карелину в обмен на гражданина Германии и России Артура Петрова.
Игнат Далакян 2025-04-10 13:05:40
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Российская Федерация и Соединенные Штаты 10 апреля обменялись заключенными в Абу-Даби. Об этом сообщили в ФСБ России. Россия освободила гражданку США и РФ Ксению Карелину в обмен на гражданина Германии и России Артура Петрова.

Петрова задержали в 2023 году на Кипре по запросу американского правительства, его обвиняли в нарушении закона об экспортном контроле. Россиянину грозил срок до 20 лет лишения свободы.

Карелину в апреле 2025 году помиловал президент России. Она была осуждена на 12 лет колонии общего режима
за государственную измену, так как оказывала финансовую помощь иностранному государству. 

«Выражаем руководству ОАЭ благодарность за оказанное содействие», - подчеркнули в ФСБ.

Ранее США освободили из тюрьмы Александра Винника, которого обвиняли в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. Американская сторона обменяла его на дипломата из США Марка Фогеля, который отбывал срок в России за контрабанду наркотиков.

#Россия #сша #спецслужбы #сделка #обмен заключенными
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