Охранник, который убил напавшего на нижегородский детский лагерь, выйдет на свободу

Осужденного за убийство в детском лагере охранника из Нижегородской области сегодня выпустят на свободу. Об этом сообщила RT его супруга.

По словам собеседницы, суд пересмотрел дело 70-летнего Павла Червякова и изменил приговор на год ограничения свободы. Пересмотр проходил по видеосвязи.

Ожидается, что мужчину выпустят из колонии сегодня вечером. Осужденному придется дважды в месяц отмечаться в полиции и не покидать место жительства.

Напомним, 28 августа 2024 года пьяный 40-летний мужчина напал на детский лагерь в Нижегородской области. Работавший там охранником Червяков в попытках остановить нападавшего избил его металлической трубой. В результате мужчина скончался, а 70-летнего охранника приговорили к 5,5 года тюрьмы за убийство по неосторожности.