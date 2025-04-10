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Охранник, который убил напавшего на нижегородский детский лагерь, выйдет на свободу

Супруга осужденного Павла Червякова заявила, что вечером 10 апреля осужденный за убийство по неосторожности выйдет на свободу.
Глеб Владовский 2025-04-10 13:00:59
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Осужденного за убийство в детском лагере охранника из Нижегородской области сегодня выпустят на свободу. Об этом сообщила RT его супруга.

По словам собеседницы, суд пересмотрел дело 70-летнего Павла Червякова и изменил приговор на год ограничения свободы. Пересмотр проходил по видеосвязи.

Ожидается, что мужчину выпустят из колонии сегодня вечером. Осужденному придется дважды в месяц отмечаться в полиции и не покидать место жительства.

Напомним, 28 августа 2024 года пьяный 40-летний мужчина напал на детский лагерь в Нижегородской области. Работавший там охранником Червяков в попытках остановить нападавшего избил его металлической трубой. В результате мужчина скончался, а 70-летнего охранника приговорили к 5,5 года тюрьмы за убийство по неосторожности.

#в стране и мире #освобождение #Нижегородская область #колония строгого режима #детский лагерь
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