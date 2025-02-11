В Нижегородской области защищавшему детей пожилому сторожу дали 5,5 лет

В Нижегородской области пожилой 70-летний охранник детского лагеря Павел Червяков получил пять с половиной лет строго режима за то, что защитил детей от агрессивного наркомана, который впоследствии умер. Следствие длилось полгода. Приговор шокировал всю округу, местные жители недовольны решением суда и требуют его пересмотра.

После того, как о громком деле стало известно за пределами Нижегородской области, деталями расследования заинтересовались общественники и депутаты. Почти все они требуют отмены приговора для охранника детского лагеря. В одной из социальных сетей даже появилась оправдательная петиция для Павла Червякова, которую уже поддержали девять тысяч человек.

Сотрудница детского лагеря Гульнара Шаехова считает, что в смерти наркомана свою роль сыграл забор.

«Он его перепрыгнул и потом упал. Но почему-то судмедэкспертиза это не указала», - рассказала женщина.

На местного неадеквата неоднократно писали заявления в полицию, жалобы в администрацию. Но все было безрезультатно: к диким выходкам местного жителя в селе Большое Козино многие уже привыкли. Безработный наркоман в течение нескольких лет держал в страхе всю округу.

На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения из холла детского лагеря видно, как к стойке администрации подбегает агрессивный «смертельно больной». Ему хватило сил, чтобы разбить булыжником всю оргтехнику и наброситься с кулаками на женщин, дежуривших в фойе детского лагеря.

По словам персонала, далее поведение нападавшего становилось все более агрессивным, что подтвердили и записи с камер наблюдения. Нецезурно бранясь, он угрожал всем расправой и рвался в комнаты отдыха, где спали дети, круша все на своем пути.

В этот момент пожилой охранник детского лагеря вооружился железной трубой, опасаясь, что неадекват может ударить кого-то камнем или схватиться за нож. Павел Червяков - единственный, кто преградил путь дебоширу.

Получив отпор, нападавший скрылся, а спустя время умер. По заключению экспертов, это произошло от полученных травм. Пожилой сторож отправился в СИЗО.