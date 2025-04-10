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В РАН посчитали частью плана Трампа отмену торговых пошлин

В разговоре со «Звездой» эксперт Константин Блохин пояснил, что целью введения пошлин было восстановление торгового баланса и ослабление Китая.
Глеб Владовский 2025-04-10 11:42:28
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп вводил торговые пошлины для множества стран, чтобы вынудить их пойти на переговоры и в случае успеха отменить ограничения. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Идея пошлин, направленных, условно говоря, на европейцев, заключалась в том, чтобы просто продавить их, отчасти дисциплинировать», - подчеркнул экономист.

Он напомнил, что в настоящее время у Вашингтона наблюдается самый сильный торговый дефицит в мире. Половина этого дефицита приходится на Китай, из-за чего Трамп ввел пошлины в 125%. Остальная часть этого дефицита приходится на остальные страны.

«С каждым годом доля США в мировой экономике снижается, а доля Китая, наоборот, увеличивается. В Пекине прекрасно понимают, что это не только попытка США выровнять баланс во взаимной торговле, но и ослабить КНР. Потому что во всех документах стратегического планирования США Пекин является главным геополитическим противником», - добавил Блохин.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней торговые пошлины в отношении свыше 75 государств. Он подчеркнул, что страны, в отношении которых вводились 10%-ные пошлины, не принимали ответных мер.

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