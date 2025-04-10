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Посол Таиланда рассказал об интересе королевства в поставках СПГ из РФ

Сжиженный природный газ и угль из России представляют интерес для Таиланда, но имеются проблемы транспортировки и западных санкций.
Дарина Криц 2025-04-10 01:28:20
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress

Королевство Таиланд намерено увеличить закупки российского сжиженного природного газа. Об имеющемся интересе в поставках СПГ заявил посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.

По его словам, у королевства есть большая потребность в газе и угле, но также существуют проблемы транспортировки и санкций со стороны Запада.

«Да, мы по-прежнему заинтересованы в энергоресурсах. Потому что Таиланд активно импортирует сжиженный природный газ и уголь. Но дело в том, что нам нужно найти очень хороший способ транспортировки их в страну. В то же время мы должны найти способ справиться с вторичными санкциями Запада», - рассказал глава тайского диппредства в России в интервью «Известиям».

Такую же заинтересованность в поставках российского газа имеют и Филиппины. Об этом рассказал посол Филиппин в РФ Игорь Байлен. Он добавил, что к этому вопросу вернутся во время Российской энергетической недели, которая пройдет в октябре.

Напомним, после начала в 2022 году специальной военной операции на Украине страны Запада ввели ряд санкций в отношении России. В основном они коснулись поставок энергоресурсов. Но в январе 2025 года власти Бельгии заявили, что, несмотря на 14-й пакет антироссийских санкций, продолжат импортировать СПГ из России, заявила министр энергетики Тинне ван дер Стратен.

#Россия #в стране и мире #СПГ #посол #Таиланд #сжиженный природный газ #Сасиват Вонгсинсават
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