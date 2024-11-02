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ВС РФ уничтожили «Ланцетом» французскую САУ CAESAR в Сумской области

Точность и эффективность поражения цели зафиксированы средствами объективного контроля в режиме реального времени.
2024-11-02 14:28:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВС РФ ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) CAESAR в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Ведомство публикует кадры боевой работы, снятые с помощью беспилотника. Позицию самоходки врага выявила разведка подразделений группировки войск «Север».

Средства объективного контроля подтвердили поражение цели. На кадрах видно, как после точного попадания происходит детонация.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #САУ #МО РФ #сумская область #CAESAR
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