В России обнаружили разрушающий фундамент домов сорняк из Европы

Ученые в России обнаружили сорняк родом из Европы, способный разрушать фундаменты домов. О его свойствах рассказала главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН Юлия Виноградова.

По словам ботаника, богемская рейнутрия является гибридом сахалинской и японской. Появилось это растение спонтанно, поскольку эти виды рейнутрии не растут друг с другом.

«Их выращивали в ботанических садах Великобритании и Голландии. Вот этот спонтанно сформировавшийся гибрид начал захватывать сначала Европу, а сейчас появился уже и у нас», - цитирует слова эксперта РИА Новости.

Виноградова подчеркнула, что выкопать лопатой это растение невозможно из-за его огромной корневой системы. Из-за этого свойства оно способно разрушать фундамент домов. Поэтому строители, перед тем как начать постройку зданий, обязаны обследовать территорию на наличие этих сорняков.

Ботаник уточнила, что этот сорняк распространился в южной части России, в частности в Кисловодске. В настоящее время ученые ищут способы борьбы с этим паразитом.