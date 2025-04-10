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В России обнаружили разрушающий фундамент домов сорняк из Европы

По словам ботаника Юлии Виноградовой, у этого растения мощная корневая система, из-за чего выкопать его лопатой невозможно.
Глеб Владовский 2025-04-10 10:43:28
© Фото: A. Jagelblickwinkel, Globallookpress

Ученые в России обнаружили сорняк родом из Европы, способный разрушать фундаменты домов. О его свойствах рассказала главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН Юлия Виноградова.

По словам ботаника, богемская рейнутрия является гибридом сахалинской и японской.  Появилось это растение спонтанно, поскольку эти виды рейнутрии не растут друг с другом.

«Их выращивали в ботанических садах Великобритании и Голландии. Вот этот спонтанно сформировавшийся гибрид начал захватывать сначала Европу, а сейчас появился уже и у нас», - цитирует слова эксперта РИА Новости.

Виноградова подчеркнула, что выкопать лопатой это растение невозможно из-за его огромной корневой системы. Из-за этого свойства оно способно разрушать фундамент домов. Поэтому строители, перед тем как начать постройку зданий, обязаны обследовать территорию на наличие этих сорняков.

Ботаник уточнила, что этот сорняк распространился в южной части России, в частности в Кисловодске. В настоящее время ученые ищут способы борьбы с этим паразитом.

#Россия #в стране и мире #Европа #Сорняк #ботаник
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