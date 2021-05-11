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Дачникам рассказали, как избавиться от сорняков

Алена Миронова
06:31 11.05.2021
Дачникам раскрыли способы борьбы с сорняками.
Дачникам рассказали, как избавиться от сорняков
© Фото: pixabay.com
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Гербициды, соль и лопата помогут убрать нежелательную растительность с дачного участка. Об этом рассказала автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина.

«Сорняки удаляют обычно при влажной почве. Особенно страшный сорняк — пырей. У него корневище бывает больше метра длиной с отростками. Копать часто нельзя, потому что корневища разрезаются, а каждый отрезок начинает расти», — передает «360» слова эксперта.

Ганичкина отметила, что в борьбе с одуванчиками помогут гербициды, а также срез или выкапывание растения вместе с корнем. Борщевик же размножается, как правило, семенами, поэтому его следует удалить еще до их появления.

В случае, если какая-либо площадь земли полностью устелена растущими сорняками, ее лучше перекопать, убрав при этом вручную все корневища или же обработать гербицидами.

«Сейчас летний период начинается, можно в теплицы высаживать перцы, баклажаны, томаты и огурцы. В открытый грунт эти теплолюбивые культуры высаживаются только с 1 июня», — заметила эксперт.

Почву рекомендуется держать влажной на случай понижения температуры. Также необходимо всегда иметь под рукой укрывной материал, чтобы в случае необходимости можно было накрыть растения.

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