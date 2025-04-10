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В Стамбуле стартовали российско-американские переговоры

Делегации двух стран обсудят вопросы нормализации работы дипмиссий.
Анна Касаткина 2025-04-10 10:10:45
© Фото: ТРК «Звезда»

Переговоры делегаций России и США стартовали в Стамбуле. Они проходят в здании генконсульства РФ.

Российскую делегацию возглавляет посол Александр Дарчиев, американскую - зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Они, как ожидается, обсудят нормализацию работы дипмиссий, включая доукомплектование посольств сотрудниками и выдачу неиммиграционных виз.

Напомним, что это второй раунд переговоров по нормализации отношений между Россией и США для обсуждения работы посольств стран. Первая встреча прошла 27 февраля и продлилась более шести часов. Обсуждались финансирование дипмиссий и условия работы дипломатов, а также возвращение России шести объектов недвижимости в США, изъятых в 2016-2018 годах.

Стороны также провели встречу 28 марта в Эр-Рияде. Тогда представители двух делегаций общались почти 12 часов и коснулись множества вопросов, в первую очередь - урегулирования конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация и Соединенные Штаты прикладывают изрядные усилия для нормализации двусторонних отношений, чтобы выйти на перспективы возможного начала переговоров по ядерной теме. 

#сша #Турция #переговоры #стамбул #дипотношения #посольства
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