Папа Римский Франциск встретился с королем и королевой Великобритании

Папа Римский Франциск встретился с королем Великобритании Карлом III и королевой Камиллой. Встреча состоялась в Доме святой Марфы в Ватикане, передает портал Vatican News.

«Сегодня во второй половине дня ​​папа Франциск провел встречу в частном порядке с королем Карлом и королевой Камиллой», - цитирует сообщение RT.

В публикации отмечается, что понтифик поздравил королевскую чету с годовщиной свадьбы. В свою очередь, Карл III и Камилла пожелали ему скорейшего выздоровления.

Папу Римского Франциска 23 марта выписали из больницы, где он в течение пяти недель боролся с тяжелой пневмонией. Сейчас он продолжает физиотерапию. По последним данным, его состояние постепенно улучшается.

В воскресенье 6 апреля понтифик неожиданно появился на площади Святого Петра во время мессы по случаю Юбилейного года. Он обратился к собравшимся и пожелал им хорошего воскресенья.