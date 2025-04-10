МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Папа Римский Франциск встретился с королем и королевой Великобритании

Понтифика выписали из больницы 23 марта после пяти недель лечения. Он продолжает физиотерапию, его состояние постепенно улучшается.
Анастасия Бобылева 2025-04-10 00:23:03
© Фото: VATICAN MEDIA Keystone Press Agency Globallookpress

Папа Римский Франциск встретился с королем Великобритании Карлом III и королевой Камиллой. Встреча состоялась в Доме святой Марфы в Ватикане, передает портал Vatican News.

«Сегодня во второй половине дня ​​папа Франциск провел встречу в частном порядке с королем Карлом и королевой Камиллой», - цитирует сообщение RT.

В публикации отмечается, что понтифик поздравил королевскую чету с годовщиной свадьбы. В свою очередь, Карл III и Камилла пожелали ему скорейшего выздоровления.

Папу Римского Франциска  23 марта выписали из больницы, где он в течение пяти недель боролся с тяжелой пневмонией. Сейчас он продолжает физиотерапию. По последним данным, его состояние постепенно улучшается.

В воскресенье 6 апреля понтифик неожиданно появился на площади Святого Петра во время мессы по случаю Юбилейного года. Он обратился к собравшимся и пожелал им хорошего воскресенья.

#в стране и мире #Великобритания #Папа Римский Франциск #леди Камилла #карл III
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Фрегаты 11356. Россия/Индия
2
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
3
Броневики СВО. Часть 1
4
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
5
Ми-8. Полет в Магадан
6
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
7
СВО. Батальон штурма и разграждения
8
Пожарные в зоне СВО
9
Танковые двигатели. Дизельные
10
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 