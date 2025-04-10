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Украинские националисты 28 раз за сутки атаковали территорию ДНР

В числе пострадавших - беременная женщина и подросток 2012 года рождения.
Анастасия Бобылева 2025-04-10 00:47:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «ЗВЕЗДА»

Украинские боевики обстреляли ДНР 28 раз за сутки, сообщили в управлении правительства республики по документированию военных преступлений Украины. В ведомстве уточнили, что националисты выпустили по территории ДНР 78 боеприпасов.

«Двадцать семь вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на светлодарском направлении. Всего выпущено 78 единиц различных боеприпасов», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, один мирный житель погиб в результате обстрелов. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, это был мужчина 1988 года рождения. Еще 12 человек пострадали, среди них беременная женщина и подросток 2012 года рождения. Атаки ВСУ также привели к разрушениям. Пять жилых домов и десять объектов гражданской инфраструктуры оказались повреждены.

Ранее стало известно о гибели двух подростков при взрыве снаряда ВСУ в Донецке. Инцидент произошел во вторник 8 апреля. Денис Пушилин выразил соболезнования близким погибших.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
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