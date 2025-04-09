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Двое подростков погибли в Донецке при взрыве снаряда ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования близким погибших.
Анастасия Бобылева 2025-04-09 23:35:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «ЗВЕЗДА»

Двое подростков погибли при взрыве снаряда ВСУ в Донецке во вторник 8 апреля. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

«По уточненной информации, вчера вечером в Куйбышевском районе Донецка в результате детонации ранее неразорвавшегося боеприпаса ВФУ погибли два мальчика-подростка 2010 и 2013 г.р.», - говорится в сообщении.

Пушилин выразил соболезнования близким погибших. Также он сообщил, что 9 апреля в результате вооруженной атаки ВСУ погиб мужчина 1988 года рождения. Еще 12 человек пострадали, в том числе беременная женщина и подросток 2012 года рождения.

Ранее двое несовершеннолетних получили ранения при ударе беспилотника ВСУ по селу Борки Белгородской области. У одного из них - закрытая черепно-мозговая травма, поверхностная рана головы и множественные осколочные ранения рук и ног, у другого пострадали плечо и ноги.

#в стране и мире #Донецк #ВСУ #денис пушилин #детонация
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