В России изменились правила приема в вузы

В России с 1 марта начали действовать новые правила поступления в высшие учебные заведения. Согласно изменениям, введены единые сроки приема на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры - с 20 июня по 1 сентября (с учетом приема на контракт и дополнительного набора - до 1 октября). Об этом пишет РИА Новости.

Также установлено единое для всех вузов предельное количество специальностей, на которые абитуриент может претендовать одновременно. А зачислять теперь будут не по оригиналу документа об образовании, а по поданному через спецсервис заявлению о согласии.

Еще одним нововведением стала возможность получить баллы при поступлении за наличие дополнительного образования. Существенным изменением стало и то, что документы на магистратуру можно будет подать через Госуслуги.

Минобрнауки РФ установило и перечень обязательных предметов для поступления в университеты по всем программам и специальностям.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступили за то, чтобы при поступлении в высшие учебные заведения учитывалась средняя оценка по аттестату. По их мнению, нужно поощрять школьников, трудившихся на протяжении одиннадцати лет и хорошо усвоивших все предметы.