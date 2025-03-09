Сикорский с иронией оценил идею Орбана о референдуме по Украине в ЕС

Решение Будапешта провести референдум на тему принятия Украины в состав Европейский союз заставляет задуматься о том, как бы в ЕС проголосовали за членство самой Венгрии в объединении. Ироничное заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Мне было бы интересно увидеть результаты референдума в ЕС относительно членства Венгрии под руководством Орбана», - написал он на своей странице в социальной сети X.

Напомни, недавно венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о необходимости провести референдум по вопросу вступления Украины в ЕС. Политик заявил, что вскоре инициирует голосование.

Ранее Виктор Орбан также отмечал, что у ЕС нет денег на финансирование киевского режима. По его словам, объединение оказалось в изоляции, отстранившись от США, России и Китая.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Европе нечего делать на мирных переговорах по Украине, так как она хочет продолжения кровопролития.