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Саперы показали, как уничтожают суббоеприпасы на Харьковском направлении

«Колокольчики» уничтожают на месте, так как они не подлежат транспортировке, некоторые другие снаряды увозят на специализированные полигоны, где их взрывают безопасно для мирного населения.
2025-03-09 09:30:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Личный состав инженерно-саперного подразделения группировки войск «Север» ликвидировал остатки неразорвавшихся суббоеприпасов, известных как «колокольчики» за характерную форму, в ходе выполнения задач по обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов ВСУ на Харьковском направлении.

Об этом сообщает Министерство обороны России, а также публикует видео работы саперов.

«Разлет осколков происходит на расстоянии в радиусе 50 метров, то есть визуально они как раз-таки выглядят как тот самый пресловутый колокольчик только с белой лямкой на конце... С помощью накладного заряда данные суббоеприпасы были уничтожены», - рассказал старший сапер с позывным Дядя.

Военные инженеры выдвигаются к месту разминирования по заявке об обнаружении опасных предметов - от военной комендатуры, администрации населенных пунктов или самих местных жителей, которые хотят убедиться в безопасности находок.

Некоторые снаряды вывозятся и взрываются на полигонах, чтобы не подвергать опасности жизни и здоровье мирного населения.

«Нам приходят заявки от МЧС либо от военной комендатуры... Либо уничтожаем на месте, если степень опасности третья, либо вывозим как степень первая», - пояснил командир группы разминирования с позывным Фродо.

Работа ведется в определенно заданном квадрате, уничтожение происходит путем установки накладного заряда весом в 200 граммов. В Минобороны отметили, что суббоеприпасы нельзя транспортировать - их необходимо ликвидировать на месте.

Благодаря вкладу саперов поставки снабжения нашим военнослужащим на линии боевого соприкосновения не прерываются, отмечает оборонное ведомство. Военные инженеры трудятся круглосуточно и отрабатывают все поступающие к ним заявки.

При проведении всех мероприятий используются современные разнообразные образцы специальной военной техники и вооружения, заключили в оборонном ведомстве.

Ранее министерство также показывало, как экипажи Т-72Б3М разгромили опорники ВСУ на Харьковском направлении. Уничтожение происходило точечными выстрелами с применением осколочно-фугасных снарядов.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Саперы #разминирование #Военные инженеры #спецоперация #харьковское направление #Суббоеприпасы
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