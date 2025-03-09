Саперы показали, как уничтожают суббоеприпасы на Харьковском направлении

Личный состав инженерно-саперного подразделения группировки войск «Север» ликвидировал остатки неразорвавшихся суббоеприпасов, известных как «колокольчики» за характерную форму, в ходе выполнения задач по обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов ВСУ на Харьковском направлении.

Об этом сообщает Министерство обороны России, а также публикует видео работы саперов.

«Разлет осколков происходит на расстоянии в радиусе 50 метров, то есть визуально они как раз-таки выглядят как тот самый пресловутый колокольчик только с белой лямкой на конце... С помощью накладного заряда данные суббоеприпасы были уничтожены», - рассказал старший сапер с позывным Дядя.

Военные инженеры выдвигаются к месту разминирования по заявке об обнаружении опасных предметов - от военной комендатуры, администрации населенных пунктов или самих местных жителей, которые хотят убедиться в безопасности находок.

Некоторые снаряды вывозятся и взрываются на полигонах, чтобы не подвергать опасности жизни и здоровье мирного населения.

«Нам приходят заявки от МЧС либо от военной комендатуры... Либо уничтожаем на месте, если степень опасности третья, либо вывозим как степень первая», - пояснил командир группы разминирования с позывным Фродо.

Работа ведется в определенно заданном квадрате, уничтожение происходит путем установки накладного заряда весом в 200 граммов. В Минобороны отметили, что суббоеприпасы нельзя транспортировать - их необходимо ликвидировать на месте.

Благодаря вкладу саперов поставки снабжения нашим военнослужащим на линии боевого соприкосновения не прерываются, отмечает оборонное ведомство. Военные инженеры трудятся круглосуточно и отрабатывают все поступающие к ним заявки.

При проведении всех мероприятий используются современные разнообразные образцы специальной военной техники и вооружения, заключили в оборонном ведомстве.

Ранее министерство также показывало, как экипажи Т-72Б3М разгромили опорники ВСУ на Харьковском направлении. Уничтожение происходило точечными выстрелами с применением осколочно-фугасных снарядов.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.