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Экипажи Т-72Б3М разгромили опорники ВСУ на Харьковском направлении

Экипаж работает в основном осколочно-фугасными снарядами, рассказал командир танка с позывным Аркан.
2025-03-06 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-72Б3М 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили точечными выстрелами взводные опорные пункты, боевую технику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении СВО.

Воздушная разведка обнаружила противника в нежилом здании. Координаты цели были переданы танкистам. Экипаж Т-72Б3М нанес поражение осколочно-фугасными снарядами. Точность стрельбы была обеспечена корректировкой с беспилотников.

Стрельба по навесной траектории с закрытых позиций, антидроновые козырьки и системы радиоэлектронной борьбы защищают танки от атак дронов.

Экипаж работает в основном осколочно-фугасными снарядами, рассказал командир танка с позывным Аркан. По его словам, это обеспечивает поражение в зоне 200 метров в районе прилета.

После выполнения огневой задачи танкисты меняют позиции, чтобы избежать ответного огня и ударов дронами-камикадзе. Боевую работу ведут круглосуточно, уничтожая укрепления и технику противника, в том числе иностранного производства.

Танкисты группировки войск «Север» поддерживают мотострелковые и штурмовые подразделения. Они уничтожают технику и живую силу противника прямой наводкой и с закрытых позиций.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #танкисты #Т-72Б3М #харьковское направление #Группировка войск Север
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