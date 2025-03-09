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Минздрав США предложил сотрудникам уволиться в обмен на компенсацию

Подобное предложение появилось на фоне политики Трампа по кадровому сокращению и уменьшению расходов бюджета правительства.
Елизавета Кондрикова 2025-03-09 07:31:10
© Фото: IMAGO Offenberg Globallookpress

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) в пятницу, 7 марта, предложило всем сотрудникам уволиться по собственному желанию за вознаграждение в размере 25 тыс. долларов, пишет телеканал CBS News со ссылкой на собственный источник.

«Предложение пятницы является частью мер администрации Трампа по сокращению численности федеральной рабочей силы и расходов бюджета правительства посредством массовых увольнений», - говорится в материале.

Сотрудникам дали время до 14 марта, чтобы озвучить свое решение.

Отмечается, что ранее Министерство также уведомило сотрудников на испытательном сроке, то есть тех, кто проработал менее года, о намерении уволить их. Речь идет о тысячах работников.

Напомним, работу по кадровой чистке ведет Департамент госэффективности США (DOGE), возглавляемый американским миллиардером Илоном Маском. Ранее президент США Дональд Трамп призвал его осуществлять сокращения, используя «скальпель вместо топора», оставляя лучших сотрудников.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Минздрав США #Сотрудники #сокращения #Доге
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