Трамп резко оборвал журналиста за вопрос о конфликте Маска и Рубио

Президент США Дональд Трамп резко прервал журналиста телеканала NBC за вопрос о ссоре предпринимателя Илона Маска и госсекретаря Марко Рубио. Конфликт произошел во время общения главы Белого дома с журналистами, передает Life.

Когда представитель телеканала спросил, был ли скандал между Маском и Рубио, Трамп ответил отрицательно и резко, после чего обвинил журналиста в раздувании сенсации.

Далее Трамп обрывал все попытки журналиста вступить в спор или продолжить диалог. Когда американский лидер услышал, какой телеканал представляет репортер, он лишь махнул рукой и сказал: «Тогда ничего удивительного. Достаточно, NBC».

Ранее The New York Times сообщала, что госсекретарь Марко Рубио поссорился с главой Департамента государственной эффективности Илоном Маском из-за его слов о неспособности Госдепа сократить свой штат. После этого госсекретарь США назвал слова Маска неправдой и выразил свое недовольство его подходом к сокращению госаппарата.