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Трамп резко оборвал журналиста за вопрос о конфликте Маска и Рубио

Глава Белого дома обвинил репортера в раздувании сенсации из ничего.
Виктория Бокий 2025-03-09 04:39:43
© Фото: Chris Kleponis, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп резко прервал журналиста телеканала NBC за вопрос о ссоре предпринимателя Илона Маска и госсекретаря Марко Рубио. Конфликт произошел во время общения главы Белого дома с журналистами, передает Life.

Когда представитель телеканала спросил, был ли скандал между Маском и Рубио, Трамп ответил отрицательно и резко, после чего обвинил журналиста в раздувании сенсации.

Далее Трамп обрывал все попытки журналиста вступить в спор или продолжить диалог. Когда американский лидер услышал, какой телеканал представляет репортер, он лишь махнул рукой и сказал: «Тогда ничего удивительного. Достаточно, NBC».

Ранее The New York Times сообщала, что госсекретарь Марко Рубио поссорился с главой Департамента государственной эффективности Илоном Маском из-за его слов о неспособности Госдепа сократить свой штат. После этого госсекретарь США назвал слова Маска неправдой и выразил свое недовольство его подходом к сокращению госаппарата.

#Дональд Трамп #Белый дом #илон маск #журналисты #Марко Рубио
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