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Bild: ФРГ хочет отказаться от F-35 из-за «аварийной кнопки»

С 2026 года Германия получит 35 экземпляров американского истребителя F-35A.
Владимир Рубанов 2025-03-09 04:26:33
© Фото: Air Force Capt. Kip Sumner, defense.gov

В Германии возникли опасения по поводу приобретения истребителей F-35 у США, сообщает Bild. По информации газеты, в Берлине боятся, что самолеты будут оборудованы системой дистанционного отключения (Kill Switch) и США при необходимости просто деактивируют боевые системы.

С 2026 года Германия получит 35 экземпляров американского истребителя F-35A. Общая стоимость контракта - 8,3 млрд евро плюс несколько миллиардов на сопутствующую инфраструктуру.

«Если мы опасаемся, что США могут сделать с будущими немецкими F-35 то же, что они сейчас делают на Украине, мы могли бы рассмотреть возможность расторжения контракта», - заявил бывший президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Часть специалистов обсуждают, могут ли быть отключены американские системы вооружения, которые уже закуплены для Бундесвера, «импульсивным решением Дональда Трампа».

Ранее в США подтвердили отключение Украине доступа к спутниковым снимкам. Отмечается, что ВСУ активно использовали американскую систему для корректировки ударов артиллерии и определения целей БПЛА.

#Украина #сша #Германия #Дональд Трамп #f-35a #поставки оружия
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