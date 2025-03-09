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Defense News: США построили 20 новых пусковых шахт ПРО на Аляске

Это увеличило с 40 до 60 количество ракет-перехватчиков, которые могут быть там размещены.
Владимир Рубанов 2025-03-09 06:51:54
© Фото: Air Force Airman Kadielle Shaw, defense.gov

В Форт-Грили, Аляска, завершилось строительство 20 новых шахт для системы противоракетной обороны США, сообщил Defense News. Это увеличило с 40 до 60 количество ракет-перехватчиков, которые могут быть там размещены.

Работы проводились под руководством Boeing. Недавно компания объявила, что официально установила «первую из 20 дополнительных» шахт для системы Ground-Based Midcourse Defense (ПРО наземного базирования средней дистанции).

Эта система была разработала более 20 лет назад для противодействия угрозам межконтинентальных баллистических ракет из Северной Кореи и Ирана. Работы включали «смежные подземные электронные помещения, которые поддерживают готовность и эффективность перехватчиков».

Строительство началось во время первого срока президента Дональда Трампа и продолжилась при администрации Джо Байдена.

Сенатор от Аляски Дэн Салливан предложил законопроект о расширении системы ПРО с 64 до 80 шахт как части возможных элементов архитектуры анонсированной Трампом системы ПРО «Золотой купол».

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #аляска #Джо Байден #система противоракетной обороны
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