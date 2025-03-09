Рубио заявил, что США не угрожали Киеву отключением Starlink

Власти США не угрожали киевскому режиму отключением спутниковой системы связи Starlink. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.
«Никто не угрожал отрезать Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а русские сейчас были бы на границе с Польшей», - написал Рубио в соцсети Х.
Ранее американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск намекнул, что в случае отключения ВСУ от доступа к системе спутниковой связи линия украинской обороны полностью рухнет. Свою систему он назвал костяком украинской армии.
Напомним, чиновники в США уже обсуждали возможное ограничение доступа Украины к Starlink в целях заключения сделки по редкоземельным ресурсам.
На этой неделе США заявили о заморозке военной помощи киевскому режиму и приостановке обмена с ним данными разведки.
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