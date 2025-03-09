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Сальдо: ВСУ выбрали время удара по рынку для большего числа жертв

На месте работают экстренные службы. Родственникам погибшим будет оказана материальная помощь.
Ирина Егорова 2025-03-09 18:13:00
© Фото: SALDO_VGA, Telegram

ВСУ специально выбрали время для удара по рынку в Великих Копанях, чтобы было как можно больше жертв, заявил Владимир Сальдо «Звезде» .

«В выходной рынок был переполнен. Кто продает, кто покупает. ВСУ не посчитались даже с этим и ударили в это время, чтобы было больше жертв. Их мотивация - запугать население», - отметил он.

Он подчеркнул, что на месте работают экстренные службы - пострадавшим будет оказана помощь, а родственникам погибших - материальная.

Ранее глава Херсонской области сообщил, что ВСУ ударили двумя ракетами HIMARS. По его информации, есть погибшие и раненые. Так, известно о пострадавших водителе и фельдшере скорой помощи.

#ВСУ #HIMARS #наш эксклюзив #рынок #Херсонская область #владимир сальдо #Великие Копани
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