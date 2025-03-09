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Сальдо: после удара ВСУ по рынку в Великих Копанях есть погибшие и раненые

По словам главы Херсонской области, ВСУ применили две ракеты HIMARS.
Ирина Егорова 2025-03-09 17:34:16
© Фото: SALDO_VGA, Telegram

ВСУ двумя ракетами HIMARS атаковали рынок в Великих Копанях в Херсонской области.

«Есть погибшие и много раненых. На месте работают экстренные службы. Всем пострадавшим будет оказана помощь», - сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что это был намеренный удар. В момент трагедии на рынке было много мирных жителей. Сальдо назвал удар «варварским» - люди мирно занимались своими делами, а враг хладнокровно стрелял по ним.

По предварительной информации, пострадали фельдшер и водитель скорой помощи, передает ТАСС. 

#ВСУ #HIMARS #атака #рынок #Херсонская область #владимир сальдо
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