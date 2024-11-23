Морпехи сорвали ротации украинских боевиков в Курской области

Морпехи 810-й бригады Черноморского флота продолжают работу по выведению противника из Курской области. Корреспондент «Звезды» посетил окрестности Малой Локни.

Радиоэлектронная разведка фиксирует изображения с вражеских дронов-камикадзе, летящих в районе села. Однако операторы Вооруженных сил Украины при отправке дронов не учитывают погодных условий.

Гаубица Д-20 810-й бригады помогает морпехам в контроле путей снабжения и ротаций неприятеля, а также не дает покоя украинским военным. Орудия на данный момент работают на одной линии с Ольговским лесом. Там находятся силы военных ВСУ.

Офицер 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Боцман рассказал об обстановке на фронте:

«Противник всеми силами, перебрасывая все новые и новые резервы, пытается удержаться и стоит ему это очень серьезных потерь. Вы сами это увидите. Иногда, на каких-то локальных участках, частично ему удается задержать продвижение наших войск. Но в целом мы продвигаемся, и Курская область будет освобождена», - сказал он.

Морпехи при передвижении по окрестностям объезжают все, что лежит перед колесами. Мины хорошо маскируются. Это одна из коварных тактик ВСУ: минируя дистанционно, дроны забрасывают взрывные устройства под комки грязи, мусор и ветви деревьев. Каждое утро на дорогу поселка Кромские быки выходят саперы, чтобы уберечь жизни мирных жителей, которые постепенно возвращаются домой.

Материал подготовили Таисия Кваша и Николай Баранов