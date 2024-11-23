МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Морпехи сорвали ротации украинских боевиков в Курской области

810-я бригада Черноморского флота контролирует пути снабжения в районе села Малая Локня.
Владислав Кустов 2024-11-23 21:35:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Морпехи 810-й бригады Черноморского флота продолжают работу по выведению противника из Курской области. Корреспондент «Звезды» посетил окрестности Малой Локни.

Радиоэлектронная разведка фиксирует изображения с вражеских дронов-камикадзе, летящих в районе села. Однако операторы Вооруженных сил Украины при отправке дронов не учитывают погодных условий.

Гаубица Д-20 810-й бригады помогает морпехам в контроле путей снабжения и ротаций неприятеля, а также не дает покоя украинским военным. Орудия на данный момент работают на одной линии с Ольговским лесом. Там находятся силы военных ВСУ.

Офицер 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Боцман рассказал об обстановке на фронте:

«Противник всеми силами, перебрасывая все новые и новые резервы, пытается удержаться и стоит ему это очень серьезных потерь. Вы сами это увидите. Иногда, на каких-то локальных участках, частично ему удается задержать продвижение наших войск. Но в целом мы продвигаемся, и Курская область будет освобождена», - сказал он.

Морпехи при передвижении по окрестностям объезжают все, что лежит перед колесами. Мины хорошо маскируются. Это одна из коварных тактик ВСУ: минируя дистанционно, дроны забрасывают взрывные устройства под комки грязи, мусор и ветви деревьев. Каждое утро на дорогу поселка Кромские быки выходят саперы, чтобы уберечь жизни мирных жителей, которые постепенно возвращаются домой.

Материал подготовили Таисия Кваша и Николай Баранов

#армия #Курская область #морпехи #наш эксклюзив #810-я бригада
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 