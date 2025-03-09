Кержаков трижды назвал Дзюбу молодцом после того, как он обошел его по голам

Футболист Александр Кержаков поделился своей реакцией на новое достижение Артема Дзюбы - тот обогнал его по количеству голов и поставил рекорд среди российских игроков.

«Молодец, молодец, молодец. А на счет остального я уже говорил миллион раз, поэтому можете поднять интервью и посмотреть, какое мое отношение», - заявил он в разговоре со «Звездой».

Нападающий «Акрона» достиг отметки в 234 мяча в профессиональной карьере, благодаря забитому мячу на 9-й минуте матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в матче с «Крыльями Советов» в Самаре.

Также 36-летний Дзюба делит с Кержаковым рекорд по количеству голов за национальную команду.