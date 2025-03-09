Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Нападающий тольяттинского клуба «Акрон» Артем Дзюба стал рекордсменом по числу голов за карьеру среди российский футболистов. По этому показателю Артем обогнал Александра Кержакова.

Исторический гол Дзюба забил в дебюте встречи с самарскими «Крыльями Советов». Гол 36-летнего форварда стал 234 в его профессиональной карьере.

На счету 24-го номера «Акрона» 108 мячей за петербургский «Зенит», 38 - за московский «Спартак», 20 - за «Ростов», 12 - за московский «Локомотив», 14 мячей Артем забил, играя в составе клуба «Томь», 6 – за тульский «Арсенал», 5 - за «Акрон» и однажды игрок отличился за турецкий «Адана Демирспор».

Кроме того, на счету самого результативного футболиста Российской премьер-лиги 30 голов за национальную сборную.