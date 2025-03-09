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Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Артем Дзюба со 164 мячами является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России, в сезонах-2019/20 и 2020/21 он становился лучшим бомбардиром РПЛ.
Ян Брацкий 2025-03-09 17:00:58
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

Нападающий тольяттинского клуба «Акрон» Артем Дзюба стал рекордсменом по числу голов за карьеру среди российский футболистов. По этому показателю Артем обогнал Александра Кержакова.

Исторический гол Дзюба забил в дебюте встречи с самарскими «Крыльями Советов». Гол 36-летнего форварда стал 234 в его профессиональной карьере. 

На счету 24-го номера «Акрона» 108 мячей за петербургский «Зенит», 38 - за московский «Спартак», 20 - за «Ростов», 12 - за московский «Локомотив», 14 мячей Артем забил, играя в составе клуба «Томь», 6 – за тульский «Арсенал», 5 - за «Акрон» и однажды игрок отличился за турецкий «Адана Демирспор».

Кроме того, на счету самого результативного футболиста Российской премьер-лиги 30 голов за национальную сборную.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #рпл #рекорд #Дзюба #Кержаков #Акрон
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