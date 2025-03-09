В США приговоренный к казни азотом попросил о более гуманном методе

Американский заключенный Джесси Хоффман-младший, который был приговорен к казни азотом, попросил суд смягчить избранную меру наказания. Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на заявление адвокатов заключенного.

Джесси Хоффман-младший должен был стать первым казненным с использованием азота в штате Луизиана. Сторона защиты просит суд избрать более гуманный метод казни. В качестве альтернативы юристы назвали расстрел или смертельную инъекцию.

Ранее стало известно, что в США впервые за 15 лет заключенного казнили методом расстрела. Наказание понес 67-летний Брэд Сигмон, житель Северной Каролины. Он убил родителей своей бывшей девушки бейсбольной битой, сообщает Assosiated Press.

Казнить с использованием азота в США разрешили в 2024 году. До этого существовало пять способов проведения смертной казни: смертельная инъекция, казнь на электрическом стуле, использование смертельного газа, повешение и расстрел.