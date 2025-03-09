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В США приговоренный к казни азотом попросил о более гуманном методе

Адвокаты заключенного попросили суд сменить метод казни на расстрел, смертельную инъекцию или рассмотреть иные доступные способы исполнения наказания.
Гоар Хачатурян 2025-03-09 16:31:26
© Фото: imago stock&people via www.imagowww.imago-images.de, Global Look Press

Американский заключенный Джесси Хоффман-младший, который был приговорен к казни азотом, попросил суд смягчить избранную меру наказания. Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на заявление адвокатов заключенного.

Джесси Хоффман-младший должен был стать первым казненным с использованием азота в штате Луизиана. Сторона защиты просит суд избрать более гуманный метод казни. В качестве альтернативы юристы назвали расстрел или смертельную инъекцию.

Ранее стало известно, что в США впервые за 15 лет заключенного казнили методом расстрела. Наказание понес 67-летний Брэд Сигмон, житель Северной Каролины. Он убил родителей своей бывшей девушки бейсбольной битой, сообщает Assosiated Press.

Казнить с использованием азота в США разрешили в 2024 году. До этого существовало пять способов проведения смертной казни: смертельная инъекция, казнь на электрическом стуле, использование смертельного газа, повешение и расстрел.

#сша #Луизиана #Смертная казнь
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