Украинские военные в курском приграничье бросают своих погибших сослуживцев, а также минируют тела. Об этом военному корреспонденту «Звезды» Андрею Вакуле рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Литовец.

Кроме того на дорогах еще остаются неразорвавшиеся снаряды и мины-лепестки. В настоящий момент наши саперы работают в освобожденных Старой Сорочине, Викторовке и Николаевке Всушники.

По словам командира 22-ого стрелкового полка с позывным Апостол, сейчас противник отошел к Малой Локне. Там его практически взяли в огневой мешок.

Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении трех населенных пунктов в Курской области.