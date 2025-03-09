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ВСУ в курском приграничье бросают погибших сослуживцев и минируют тела

Украинские боевики отошли к Малой Локне, там их практически удалось взять в огневой мешок, рассказал российский военнослужащий.
Андрей Вакула 2025-03-09 14:13:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские военные в курском приграничье бросают своих погибших сослуживцев, а также минируют тела. Об этом военному корреспонденту «Звезды» Андрею Вакуле рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Литовец.

Кроме того на дорогах еще остаются неразорвавшиеся снаряды и мины-лепестки. В настоящий момент наши саперы работают в освобожденных Старой Сорочине, Викторовке и Николаевке Всушники.

По словам командира 22-ого стрелкового полка с позывным Апостол, сейчас противник отошел к Малой Локне. Там его практически взяли в огневой мешок.

Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении трех населенных пунктов в Курской области.

#Минобороны РФ #Курская область #ВСУ #наш эксклюзив #мины-лепестки #курское приграничье
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