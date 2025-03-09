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Флорист рассказала, как продлить жизнь цветам после 8 Марта

Ранее «Звезде» советовали перебирать букеты и избавляться от несвежих цветов, чтобы те не начали распространять плесень на своих соседей.
Елизавета Кондрикова 2025-03-09 14:35:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Чтобы продлить жизнь цветам, которые подарили в честь праздника 8 Марта, необходимо следовать определенным правилам, просто поставить их в воду недостаточно, предупредила в беседе со «Звездой» президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Так, стоит раз в несколько дней подрезать стебли под 45 градусов, причем кухонные ножницы не подходят, нужны нож или секатор. Также необходимо периодически мыть и вазу, и стебли цветов, чтобы не допустить появления бактерий, посоветовала специалист.

«Очень хорошо использовать для продления жизни цветов минеральную воду, но не сладкую, а просто газированную воду. Она помогает продлить жизнь цветам. Кроме того во флористических салонах цветочных можно купить специальные порошки - препараты», - добавила эксперт.

Также важно правильно выбрать место для цветов - избегать прямого солнечного света, сквозняка, и включенных батарей, заключила Валентина Сафронова.

Напомним, ранее «Звезде» советовали обращать внимание на каждый цветок при покупке букета, так как недобросовестные продавцы могут подмешать несвежие бутоны, а они в свою очередь начнут распространять плесень на своих соседей.

#цветы #8 марта #наш эксклюзив #Букет #флорист #валентина сафронова
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