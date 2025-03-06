Россиян перед 8 Марта предупредили об уловках флористов

При выборе тюльпанов, в первую очередь, надо смотреть на листья, во-первых, они должны быть, если всю листву удалили - значит цветок давно хранится в магазине и срок его жизни будет недолгим, во-вторых, тюльпаны должны выглядеть свежими. Также лучше не покупать уже открытые тюльпаны - на витрине они выглядят прекрасно, но в вазе простоят недолго, лучше отдать предпочтение закрытым бутонам, рассказала «Звезде» флорист Александра Аршакуни.

Сейчас большой выбор тюльпанов - в продаже есть как российские цветы, так и голландские, подчеркнула она.

«Сейчас нет морозов, поэтому шанс купить перемороженные цветы отпадает. Нам повезло с погодой в этом году», - заявила эксперт.

Но продавцы цветочных магазинов все равно могут обмануть покупателей в связи с ажиотажем к 8 Марта. Например, подмешать уже в готовые большие букеты уже несвежие цветки.



«Тюльпаны очень чувствительны к влаге и при неправильном хранении начинают покрываться плесенью, стебли становятся мягкими. Есть риск, когда покупаете сборный букет, туда подмешивают такие цветы. Это опасно, потому что они начнут распространять плесень на своих соседей достаточно скоро и в результате букет не простоит долго», - объяснила женщина.

Подгнившие тюльпаны можно легко увидеть, когда цветы покупаются поштучно, а вот при покупке готового букета шанса обратить на это внимание почти нет. В таком случае, флорист посоветовала самостоятельно разобрать букет дома, удалить пострадавшие стебли - их будет видно сразу - стоит их убрать и продлить жизнь остальным цветам.

Ранее иммунолог Алексей Попович предупреждал россиян о самых аллергенных цветах - лилиях, которые нельзя дарить на 8 Марта. Специалист посоветовал вручать дамам розы, тюльпаны и гвоздики.