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Политолог: Маск надавил на Киев, намекнув на отключение от Starlink

Василий Фатигаров объяснил, что кроется за словами миллиардера о крахе ВСУ без его системы спутникового интернета.
Сергей Лебедев 2025-03-09 14:05:12
© Фото: Nina Lyashonok, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск сильно преувеличивает, когда говорит, что вся украинская линия обороны рухнет без доступа к системе спутникового интернета Starlink. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил военный эксперт и политолог Василий Фатигаров. По его словам, американский бизнесмен в первую очередь занимается рекламой своего продукта.

«Маск - бизнесмен. Он рекламирует Starlink. И это нормально. Естественно, он преувеличивает его способности. Однако украинская армия связью и какими-либо нормальными коммуникациями не обеспечена. Поэтому, если он отключит Starlink, для украинской армии это будет ударом. Частично он прав», - говорит Василий Фатигаров.

Эксперт также отметил, что слова Илона Маска могли быть не только рекламой Starlink, но еще и элементом давления на киевский режим с целью принуждения к мирному урегулированию конфликта.

«Смена риторики Трампа, определенное давление со стороны Маска - все это вкладывается в единую политику США по принуждению Украины к миру», - добавил он.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что украинская линия обороны полностью рухнет без Starlink. По словам бизнесмена, его система является костяком ВСУ. 

#Украина #сша #Дональд Трамп #ВСУ #илон маск #starlink #наш эксклюзив #Василий Фатигаров
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