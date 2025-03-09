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Экс-заключенная из штурмбата ВСУ рассказала об издевательствах командиров

Женщина подписала контракт из колонии и рассчитывала отсидеться в тылу, но попала на передовую.
2025-03-09 12:32:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские бойцы на Красноармейском направлении специальной операции в ДНР взяли в плен военнослужащую ВСУ, которая оказалась в женском штурмовом батальоне «Скала», подписав контракт из колонии. Галина Казимова во время беседы рассказала, что не рассчитывала оказаться на линии боевого соприкосновения.

«Говорили, что мы будем в тылу, но меня отправили на штурм. Обманули. Нас очень много девочек. Нас заставляют. Насильно отправили на штурм», - уверяет пленная всушница.

Галина Казимова заявила, что подготовку женщин, их было около 100, проводили иностранные инструкторы. По ее словам, командиры любили использовать палки в качестве воспитательной меры. Они били по рукам и ногам.

В плен всушница попала, когда ее раненой бросили сослуживцы. Машина эвакуации за ней не приехала, но пришли российские военнослужащие, которые дали воду, еду и чистую одежду.

Напомним, ранее другой пленный рассказал, как свои же хотели добить его «Бабой-ягой».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #плен #МО РФ #красноармейское направление
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