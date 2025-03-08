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Слуцкий: встреча в США и отказ извиняться показали слабость Зеленского

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома и завершилась перепалкой на повышенных тонах, в офисе главы киевского режима заявили о его отказе извиняться.
Елизавета Кондрикова 2025-03-08 08:39:13
© Фото: Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency Globallookpress

Владимир Зеленский своим враньем и хамством во время встречи в Белом доме показал свою слабость как политика. Ему не хватило выдержки и интеллекта, чтобы вести диалог с президентом США Дональдом Трампом, заявил председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Ему не хватило выдержки и интеллекта, чтобы вести диалог с мировыми тяжеловесами. Отказ извиняться, это, по сути, отказ признавать ошибки. А это слабость вдвойне», - сказал он в беседе со «Звездой».

Депутат заключил, что киевский режим обречен на крах.

Напомним, речь идет о встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете 28 февраля, которая завершилась перепалкой на повышенных тонах между политиками. Накануне украинская сторона заявила, что Зеленский не будет извиняться за свои высказывания.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #наш эксклюзив #леонид слуцкий
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