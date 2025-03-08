Слуцкий: встреча в США и отказ извиняться показали слабость Зеленского

Владимир Зеленский своим враньем и хамством во время встречи в Белом доме показал свою слабость как политика. Ему не хватило выдержки и интеллекта, чтобы вести диалог с президентом США Дональдом Трампом, заявил председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Ему не хватило выдержки и интеллекта, чтобы вести диалог с мировыми тяжеловесами. Отказ извиняться, это, по сути, отказ признавать ошибки. А это слабость вдвойне», - сказал он в беседе со «Звездой».

Депутат заключил, что киевский режим обречен на крах.

Напомним, речь идет о встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете 28 февраля, которая завершилась перепалкой на повышенных тонах между политиками. Накануне украинская сторона заявила, что Зеленский не будет извиняться за свои высказывания.