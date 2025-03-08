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В Краснодарском крае сбили 26 украинских дронов за ночь

Всего за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 31 дрон противника, сообщили в Минобороны России.
2025-03-08 07:57:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник в небе над четырьмя регионами России за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны России. В субъектах действовали дежурные средства ПВО.

Отмечается, что наибольшее число БПЛА противника - 26 аппаратов - были ликвидированы в Краснодарском крае. Еще три дрона сбили в Брянской области, и по одному - над Ленинградской и Ярославской областями.

Накануне вечером оборонное ведомство сообщало о 43 украинских БПЛА, сбитых на территории нашей страны за 2,5 часа.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #Краснодарский край #беспилотники #ВСУ #средства пво
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