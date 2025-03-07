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ВС РФ за 2,5 часа сбили 43 украинских БПЛА над российскими регионами

БПЛА были сбиты сегодня, 7 марта, в период с 20:15 до 22:45 мск.
2025-03-07 23:40:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Средства ПВО сбили 43 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что вражеские дроны были сбиты в период с 20:15 до 22:45 мск 7 марта.

По данным российского оборонного ведомства, над территорией Краснодарского края были уничтожены 21 БПЛА врага, девять - над Брянской областью, четыре – над Ростовской, два – над Белгородской областью, один – над Курской областью и шесть– над акваторией Азовского моря.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#ВС РФ #пво #бпла #дрон #МО РФ
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