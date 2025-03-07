ВС РФ за 2,5 часа сбили 43 украинских БПЛА над российскими регионами

Средства ПВО сбили 43 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что вражеские дроны были сбиты в период с 20:15 до 22:45 мск 7 марта.

По данным российского оборонного ведомства, над территорией Краснодарского края были уничтожены 21 БПЛА врага, девять - над Брянской областью, четыре – над Ростовской, два – над Белгородской областью, один – над Курской областью и шесть– над акваторией Азовского моря.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.