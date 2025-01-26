NYT: ЦРУ склоняется к версии об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) пересмотрело имеющиеся разведданные по происхождению пандемии COVID-19 и теперь отдает предпочтение версии об утечке из лаборатории в китайском Ухане, сообщает издание New York Times.

Отмечается, что ведомство не получило никаких новых сведений, а основывает свое заключение на повторном более внимательном анализе имеющихся данных, которые были собраны во время президентства Джо Байдена. Согласно ЦРУ, причиной стало пренебрежение мерами безопасности сотрудниками уханьской лаборатории.

«Джон Рэтклифф, новый директор ЦРУ, давно поддерживает гипотезу утечки из лаборатории. Он сказал, что это критически важная часть разведданных, которую необходимо понять, и что она имеет последствия для американо-китайских отношений», - говорится в публикации.

Ранее управление не рассматривало подобной версии, чтобы избежать геополитических осложнений, однако еще при Байдене было указано вновь изучить разведданные.

Напомним, очагом COVID-19 считается оптовый рынок морепродуктов в Ухане, где был зафиксирован самый ранний и большинство других случаев заражения COVID-19. Тогда ученые определили два возможных варианта распространения инфекции - либо от кого-то из животных, не ясно, какого именно вида, к человеку, либо его занесли на рынок сами люди.