Путин обратился к российским женщинам в честь 8 марта

Владимир Путин поздравил женщин России с Международным женским днем 8 марта. Обращение президента опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что в нашей стране особое, очень искреннее отношение к этому празднику. В этот день повсюду звучат слова любви, признательности и уважения.

Мужчины спешат сказать своим мамам, женам, бабушка, дочерям, сестрам, подругам, коллегам, как сильно они ими дорожат, сказал Путин. И как ценят, все, что женщины делают дома для родных и близких и на работе, выполняя часто очень сложные профессиональные задачи.

«Вы действительно успеваете все. Окружаете заботой детей и добиваетесь потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности. Сочетаете в себе силу и хрупкость храбрость и нежность, неизменно покоряете своей красотой и очарованием», - сказал российский лидер.

Женщины вдохновляют мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше, быть настоящими защитниками своей семьи, дома, своей Родины, отметил глава государства.

«Вам подвластно самое главное - чудо рождения новой жизни. А чуткость и щедрость материнского сердца, тепло материнской любви преображают и украшают мир вокруг нас», - сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что быть матерью - огромное счастье и вместе с тем непростой, напряженный труд. Он подчеркнул, что Россия продолжит делать все, чтобы мамы, семьи с детьми, особенно многодетные, чувствовали нужную им поддержку и видели, что их интересы всегда в центре внимания государства.

Самые теплые слова Владимир Путин адресовал женщинам - участникам специальной военной операции.

«Вы находитесь на разных ее участках. И во фронтовых госпиталях, и на передовой. И всегда с честью выполняете боевые задачи. Хочу также отдельно обратиться к женщинам, чьи близкие, мужья, отцы, братья, любимые сейчас защищают будущее нашей страны», - сказал президент.

Душевное участие женщин, их неизменная забота и любовь, верность придают сил бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда, а значит, и победа на нашей стороне, подчеркнул Владимир Путин.

«Мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас. На ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело. Мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием. Всего самого доброго вам и вашим близким. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог», - сказал президент россиянкам.

Глава государства пожелал женщинам страны успехов, здоровья и благополучия.