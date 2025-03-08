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В деле блогера Митрошиной не нашли смягчающих обстоятельств

Блогер подозревается в совершении преступления по отмыванию денег, полученных путем неуплаты налогов.
Виктория Бокий 2025-03-08 02:05:02
© Фото: mitroshinablogging, Telegram

В деле блогера Александры Митрошиной, задержанной ранее за неуплату налогов, нет смягчающих обстоятельств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным информагентства, довод Митрошиной, что она совершила преступление впервые, не был принят в качестве смягчающего ответственность.

Напомним, что Александру Митрошину задержали на Кубани и завели уголовное дело по отмыванию денежных средств в особо крупном размере.

По данным СК РФ, блогер легализовала часть денежных средств, полученных путем уклонения от уплаты налогов. По данным следствия, сумма денежных средств превышает 127 млн рублей.

#Задержание #СК РФ #блогер #неуплата налогов #александра митрошина
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