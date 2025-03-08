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В Ватикане заявили об улучшении состоянии папы римского

Это означает хорошую реакцию организма на лечение.
Ирина Егорова 2025-03-08 22:05:11
© Фото: Grzegorz Galazka Keystone Press Agency Globallookpress

Состояние госпитализированного папы римского Франциска немного улучшилось. Положительную динамику отметили врачи. В последние дни состояние понтифика остается стабильным, сообщили в Ватикане.

По словам медиков, это означает, что лечение хорошо воспринимается организмом.

Напомним, папа римский находится в больнице с 14 февраля. До этого он болел три недели, но не отменял запланированных встреч и мероприятий. Врачи диагностировали у 88-летнего пациента двустороннюю пневмонию. Инфекция также привела к бронхиальной астме. Ему даже делали переливание крови.

Ранее в беседе со «Звездой» врач-терапевт Ирина Ярцева предположила, чем могли быть вызваны осложнения у папы римского.

#здоровье #врачи #Папа Римский Франциск #состояние #пневмония
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