В Ватикане заявили об улучшении состоянии папы римского

Состояние госпитализированного папы римского Франциска немного улучшилось. Положительную динамику отметили врачи. В последние дни состояние понтифика остается стабильным, сообщили в Ватикане.

По словам медиков, это означает, что лечение хорошо воспринимается организмом.

Напомним, папа римский находится в больнице с 14 февраля. До этого он болел три недели, но не отменял запланированных встреч и мероприятий. Врачи диагностировали у 88-летнего пациента двустороннюю пневмонию. Инфекция также привела к бронхиальной астме. Ему даже делали переливание крови.

Ранее в беседе со «Звездой» врач-терапевт Ирина Ярцева предположила, чем могли быть вызваны осложнения у папы римского.