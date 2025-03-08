СБУ задержала чиновника космического агентства по делу о госизмене

СБУ задержала украинского чиновника государственного космического агентства, он обвиняется в госизмене, за якобы передачу секретных данных. Его имя не озвучивается, в сообщении СБУ мужчину называют «высокопоставленным кротом РФ».

«Служба безопасности разоблачила чиновника государственного космического агентства, который имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам», - говорится в Telegram-канале СБУ.

Добавлено, что ему вменяют «госизмену, совершенную в условиях военного положения». Предполагается, что обвиняемый передавал информацию о местах расположения объектов ВПК, изготавливающих системы навигации, военных складов и сведения по производству Киевом высокоточных средств поражения.

Если задержанный признает вину, ему грозит пожизненное заключение в тюрьме и конфискация имущества.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала главного психиатра вооруженных сил страны за незаконное обогащение более чем на $1 млн за решение вопросов о пригодности военнообязанных к прохождению службы. За 2022-2024 годы он купил дом, два участка земли, четыре машины, две квартиры и другое имущество. Во время обысков у Друзя нашли 152 тысячи долларов и 34 тысячи евро.