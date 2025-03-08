МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СБУ задержала чиновника космического агентства по делу о госизмене

В СБУ утверждают, что фигурант, является двойным агентом. Служба безопасности документировала его действия с 2024 года и якобы использовала для передачи дезинформации.
Ирина Егорова 2025-03-08 21:05:41
© Фото: Mykola MiakshykovZUMAPRESS.com, Globallookpress

СБУ задержала украинского чиновника государственного космического агентства, он обвиняется в госизмене, за якобы передачу секретных данных. Его имя не озвучивается, в сообщении СБУ мужчину называют «высокопоставленным кротом РФ».

«Служба безопасности разоблачила чиновника государственного космического агентства, который имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам», - говорится в Telegram-канале СБУ.

Добавлено, что ему вменяют «госизмену, совершенную в условиях военного положения». Предполагается, что обвиняемый передавал информацию о местах расположения объектов ВПК, изготавливающих системы навигации, военных складов и сведения по производству Киевом высокоточных средств поражения.

Если задержанный признает вину, ему грозит пожизненное заключение в тюрьме и конфискация имущества.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала главного психиатра вооруженных сил страны за незаконное обогащение более чем на $1 млн за решение вопросов о пригодности военнообязанных к прохождению службы. За 2022-2024 годы он купил дом, два участка земли, четыре машины, две квартиры и другое имущество. Во время обысков у Друзя нашли 152 тысячи долларов и 34 тысячи евро.

#Украина #агент #СБУ #данные #Госизмена
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 