Глава Роскосмоса показал премьеру Мьянмы ракетно-космический центр в Самаре

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов провел экскурсию по ракетно-космическому центру «Прогресс» для премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна. Высокого гостя ознакомили с производственным потенциалом самарского РКЦ.

Гендиректор Роскосмоса Баканов показал премьер-министру Мьянмы ракетный центр, рассказал о достижениях российской космонавтики. Мин Аун Хлайн узнал об особенностях производства ракет-носителей «Союз-2».

«Мы ставим цель присутствовать на всех сегментах рынка космических услуг, от создания космических аппаратов и их запуска, до предоставления заказчику качественной и оперативной информации с их помощью», - отметил Баканов.

Ранее сообщалось, что на полях встречи президента Владимира Путина и Мин Аун Хлайна, ГК «Роскосмос» и Министерство науки и технологий Мьянмы заключили меморандум о взаимопонимании в области исследования космоса в мирных целях.

Напомним, в минувший вторник Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, находящегося в России с официальным визитом. Стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений и заключили ряд соглашений.