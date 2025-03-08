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Глава Роскосмоса показал премьеру Мьянмы ракетно-космический центр в Самаре

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн провели переговоры о сотрудничестве в космической сфере.
Ян Брацкий 2025-03-08 17:15:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов провел экскурсию по ракетно-космическому центру «Прогресс» для премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна. Высокого гостя ознакомили с производственным потенциалом самарского РКЦ.

Гендиректор Роскосмоса Баканов показал премьер-министру Мьянмы ракетный центр, рассказал о достижениях российской космонавтики. Мин Аун Хлайн узнал об особенностях производства ракет-носителей «Союз-2».

«Мы ставим цель присутствовать на всех сегментах рынка космических услуг, от создания космических аппаратов и их запуска, до предоставления заказчику качественной и оперативной информации с их помощью», - отметил Баканов.

Ранее сообщалось, что на полях встречи президента Владимира Путина и Мин Аун Хлайна, ГК «Роскосмос» и Министерство науки и технологий Мьянмы заключили меморандум о взаимопонимании в области исследования космоса в мирных целях.

Напомним, в минувший вторник Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, находящегося в России с официальным визитом. Стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений и заключили ряд соглашений.

#самара #роскосмос #Мьянма #ркц прогресс #Баканов #Мин Аун Хлайн
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