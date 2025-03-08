МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Блогера Александру Митрошину доставили на допрос в Москву

Накануне ее задержали в Краснодарском крае.
Сергей Лебедев 2025-03-08 14:22:22
© Фото: mitroshinablogging, Telegram

Задержанную за неуплату налогов блогера Александру Митрошину в субботу доставили на допрос в Москву. Сейчас с ней проводятся следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве», - говорится в заявлении.

Напомним, блогера задержали накануне в Краснодарском крае. По некоторым данным, это произошло в аэропорту Сочи.

Александру Митрошину подозревают в отмывании 127 миллионов рублей. Сейчас ведется следствие.

#Задержание #СК РФ #Уголовное дело #блогер #следствие #александра митрошина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 