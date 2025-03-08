Блогера Александру Митрошину доставили на допрос в Москву

Задержанную за неуплату налогов блогера Александру Митрошину в субботу доставили на допрос в Москву. Сейчас с ней проводятся следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве», - говорится в заявлении.

Напомним, блогера задержали накануне в Краснодарском крае. По некоторым данным, это произошло в аэропорту Сочи.

Александру Митрошину подозревают в отмывании 127 миллионов рублей. Сейчас ведется следствие.