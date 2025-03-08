Боец Афина рассказала, как решила встать на защиту мирных в Курской области

Доброволец с позывным Афина встречает 8 Марта, защищая мирных жителей Курской области, но о празднике и платьях не думает - ее внимание обращено к победе и возвращению привычной жизни в регион.

«Про платье сейчас и не думается. Думается - скорее бы наступила весна, сейчас мы отодвинем, инфраструктуру начнем восстанавливать, люди начнут возвращаться, жизнь закипит», - сказала Афина.

Доброволец отряда «Барс-Курск» поделилась, что решение подписать контракт с Минобороны ей далось не быстро, но помог вопрос «кто, если не мы». Она рассказала, что ранее в ряды военных вступил ее супруг.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала о женщинах-медиках, которые посвятили свои силы и время спасению жизней бойцов СВО.